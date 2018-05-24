Якутск, 24 мая, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Бензин вряд ли подешевеет в результате снижения акцизов, но уже хорошо, если эти меры хотя бы предотвратят удорожание топлива. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-министр финансов Якутии, представитель партии «Гражданская платформа» Эрнст Берёзкин, комментируя попытки руководства страны урегулировать ситуацию с ростом цен на бензин и дизтопливо.

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«Остаётся большая задача — проконтролировать, чтобы в рознице, на заправочных станциях снижение акцизов дошло до потребителей», — отметил Эрнст Берёзкин.

Необходимость контроля он объяснил отсутствием конкурентного рынка ГСМ в Якутии.

«Монополия за государственной компанией «Саханефтегазсбыт», к прозрачности ценообразования которой в республике много вопросов. В Якутске на заправке литр дизельного топлива сегодня стоит 51,2 рубля. Остальные топливные компании просто на рубль, на полрубля делают свои цены ниже, чем у госкомпании. А ведь «Саханефтегазсбыт» вкладывает в цену топлива расходы по завозу в районы Крайнего Севера с двухлетними депонационными запасами, содержание множества нефтебаз. Происходит частичное перекрестное субсидирование топлива внутри одного предприятия. Частные компании, не обремененные государственным заказом, работают только в Центральной и Южной Якутии, и без картельных сговоров имеют возможность поднимать свои цены до уровня цен «Саханефтегазсбыта», — объяснил Эрнст Берёзкин.

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Основываясь на такой ценовой политике торгующих автомобильным топливом компаний, он предполагает, что в Якутии вряд ли произойдёт снижение цен на дизтопливо и бензин.

«Обоснуют» даже его повышение, скажут, что без снижения акцизов рост цен мог быть больше. Это у нас умеют, — предположил экс-министр финансов республики. — Тем не менее снижение акцизов на топливо — хороший сигнал для общества, для предпринимателей, бизнеса».

Эрнст Берёзкин также пояснил, что даже если снижение акцизов и даст удешевление стоимости бензина на заправках на 6−7%, то на цене продуктов это не отразится.

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"Так, в прошлом году выделение федеральных средств на снижение тарифов на электроэнергию не привело к удешевлению товаров и услуг для населения республики. Инфляция цен на продовольствие проигнорировала снижение цен на электроэнергию, так как львиная доля миллиардов рублей пошла на увеличение прибылей горнодобывающих компаний», — считает Эрнст Берёзкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России наблюдается устойчивый рост цен на топливо. Эту тенденцию вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко объяснил резким скачком цены на нефть и провалом рубля, в результате которых «экспортная альтернатива нефтяных компаний стала более приоритетной, и нефтяники начали активно продавать топливо за рубеж, создав напряжённость на внутреннем российском рынке и некий дефицит». Поэтому оптовые цены начали расти на фоне потери контроля над рынком нефтепродуктов со стороны ФАС и Минэнерго, считает Матвейко.

До принятия решения о снижении акцизов Якутии обещали повышение цены на автомобильное топливо на 20% и стоимость литра бензина на уровне 60 рублей, рассказал председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

Напомним, для снижения роста цен на топливо правительство приняло решение снизить акциз на автомобильный бензин на 3 тыс. рублей за тонну, на дизельное топливо на 2 тыс. рублей.