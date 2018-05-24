Милуоки, США, 24 мая, 2018, 04:14 — ИА Регнум. При столкновении школьного автобуса и грузовика в Висконсине (США) пострадало 20 человек, сообщает телеканал TMJ4.

Школьные автобусы

Сообщается, что около 10 утра близ города Де Форрест грузовик врезался в припаркованный на обочине школьный автобус с учениками школы Hope Semper Christian School. По данным департамента транспорта США 4 пострадавших получили серьезные травмы, о степени тяжести травм других учеников не сообщается.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 мая в Пскове произошло ДТП с автобусом, перевозившим детей, в результате которого 19 пассажиров получили травмы. Возбуждено уголовное дело.