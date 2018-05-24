Дамаск, 24 мая, 2018, 03:48 — ИА Регнум. Авиация так называемой антитеррористической коалиции во главе с США нанесла удары по позициям Сирийской арабской армии в провинции Дейр-эз-Зор (Сирия), сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

Удар нанесен по позициям, расположенным между городами Аль-Букемаль и Хмейма, «в момент концентрации террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, что атака произошла в 100 км к западу от реки Евфрат — на границе с Ираком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в то время, как Россия помогает налаживать мирный процесс в Сирии, американцы в составе коалиции атакуют правительственные войска Сирии, называя законную власть в стране «режимом», а президента САР — «животным».