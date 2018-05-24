Копенгаген, 24 мая, 2018, 03:01 — ИА Регнум. Лучшими игроками чемпионата мира по хоккею 2018 года стали датчанин Фредерик Андерсен,швед Джон Клингберг и финн Себастьян Ахо, передает «Чемпионат».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Андерсен стал лучшим вратарем, сыграв в шести матчах и отразив 94,4% бросков. Коэффициент его надежности составил 1,65.

Клингберг — лучший защитник: на его счету шесть результативных баллов в 11 матчах. Ахо — лучший нападающий, набрал 18 очков в восьми матчах.

Напомним, ЧМ-2018 по хоккею завершился 20 мая. Победитель игр — сборная Швеции.