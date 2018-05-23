Москва, 24 мая, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Декларация «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия» повторяет формулировки Великобритании и обвиняет Россию по «делу Скрипалей», сообщает пресс-служба МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

При этом участники «партнёрства», как и Великобритания, не приводят никаких оснований или доказательств и настойчиво игнорируют, что работа с газом «Новичок» в 1990-х годах велась не только в России, но и в Великобритании, США, ФРГ, Чехии и других.

«Рано или поздно истина восторжествует, и обвинения в адрес России и Сирии в «использовании пропаганды, ложных и сфабрикованных новостных сообщений или подобных инструментов и кампаний в целях дезинформации по поводу атак с применением химического оружия» обернутся против их авторов», — заявляет МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 мая на брифинге заявила, что Великобритания упорно отказывает российским дипломатам в попытках связаться с дочерью экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.