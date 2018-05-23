Тель-Авив, Израиль, 24 мая, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Депутаты парламента Израиля (Кнессета) 16 голосами против 10 одобрили предложение Тамар Зандберг (МЕРЕЦ) вынести на повестку дня вопрос об официальном признании геноцида армянского народа, организованного и осуществленного на территории Османской империи, сообщает vesty.co.il․

Здание парламента Израиля

Открывая прения, состоявшиеся в среду, 23 мая, спикер кнессета Юлий Эдельштейн заявил, что Израиль обязан признать геноцид вне всякой связи с ситуацией вокруг Турции.

«Мы обязаны выполнить свой долг как евреи и просто как люди, — сказал спикер. — Долг, к выполнению которого я призываю уже несколько лет. За короткий срок были зверски убиты более миллиона человек. Это невероятное злодеяние».

«Мне стыдно слышать, — продолжил Эдельштейн, — как народные избранники и общественные деятели называют признание геноцида «нашим ответом туркам». Мол, это будет достойный ответ на позорные шаги турецких властей, предпринятые после недавних событий на границы Газы. С каких пор Анкара дергает нас за ниточки? Разве история меняется в зависимости от наших отношений с Эрдоганом?»

Тамар Зандберг, потребовавшая включить вопрос о признании Геноцида армян в повестку дня кнессета, сказала: «Отказ от признания бросает тень на моральный облик Израиля, особенно в свете того, что этот отказ продиктован политическими соображениями».

Ицик Шмули (Сионистский лагерь), также выступающий за признание Геноцида армян, заявил, что это признание должно быть официальным и постоянным.

По словам Шмули, еврейское государство обязано на самом высоком уровне заявить, что армян на территории Османской империи поголовно истребляли, используя самые изуверские методы, включая марши смерти.

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Признание геноцида зависит от позиции правительства и коалиции, депутаты которой получили свободу голосования по этому вопросу. Голосование должно состояться на следующей неделе.

В отличие от 30 стран, которые уже признали Геноцид армян, Израиль еще не принял решения по этому вопросу. В 2016 году комиссия кнессета по образованию приняла соответствующую резолюцию и призвала кнессет и правительство признать геноцид. Однако такой шаг может окончательно ухудшить отношения между Израилем и Турцией, которая категорически отрицает свою ответственность за убийство армян.

Разговоры о возможности признания еврейским государством Геноцида армян 1915 года в Османской Турции начинаются после очередного этапа охлаждения отношений между еврейским государством и Турцией.

Уже шесть раз резолюции о признании геноцида армян выносились на обсуждение в кнессете Израиля, но были отклонены.

Последний раз подобная резолюция обсуждалась в израильском парламенте 14 февраля. В Армении к подобного рода обсуждениям относятся с определенной долей скептицизма, считая, что для Израиля армянская трагедия становится предметом политической конъюнктуры и торга с Анкарой.

Турецко-израильские отношения в очередной раз обострились после недавних событий в секторе Газа. 16 мая Анкара предложила генеральному консулу Израиля в Стамбуле Йозефу Лефи Сфари временно вернуться на родину. Это стало ответом на высылку Израилем консула Турции в Иерусалиме. Это, в свою очередь, было ответом на высылку посла Израиля из Турции.

До этого Анкара отозвала для консультаций своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве.