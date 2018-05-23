Киев, 24 мая, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Указ украинского президента Петра Порошенко о смене цвета беретов морской пехоты был демонстративно проигнорирован морпехами первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты (ФОБМП) Украины, информирует InfoResist.

SFJZ13 Украинские морские пехотинцы. 2013

Как сообщил один из бывших военнослужащих ФОБМП, «морские пехотинцы не изменяют традициям». На праздничные мероприятия морпехи пришли в черных беретах.

«Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины, — отметил он в соцети. — Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских чёрных беретах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая Порошенко заявил, что на Украине больше не будет Высокомобильных десантных войск. Род войск переименуют.

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