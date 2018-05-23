Тегеран, 24 мая, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Возобновление работы над ядерной программой Ирана произойдет в том случае, если европейские партнеры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) быстро не прекратят отмалчиваться с оглядкой на Вашингтон, заявил иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи, передает телекомпания Al Jazeera.

Атомная энергетика

Хаменеи сказал, что европейские участники СВПД, а именно Франция, Германия и Великобритания, пытаясь угодить США, ведут себя так, будто не работают над ядерным соглашением. Им следует прояснить свою позицию.

«При малейшем промедлении с ответом со стороны европейских стран Иран оставляет за собой право начать свою ядерную деятельность», — заявил Хаменеи.

Напомним, европейские участники СВПД оказались между двух огней — США и так называемой ядерной сделкой, от которой им не выгодно отказываться. Вашингтон вышел из СВПД и ждет того же от Лондона, Берлина и Парижа.