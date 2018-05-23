Москва, 24 мая, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и Министра иностранных дел и культа Аргентины Хорхе Фори, сообщает пресс-служба МИД России.

Mid.ru Сергей Лавров и Хорхе Фори

Министры обсудили вопросы российско-аргентинского сотрудничества, международную повестку дня и подготовку к грядущему саммиту «Группы 20» в Буэнос-Айресе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров не сможет принять участие в саммите «Большой двадцатки» в Аргентине из-за мероприятий по линии второго правительства Дмитрия Медведева.