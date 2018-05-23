Вашингтон, 24 мая, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Окружной судья в Манхэттене Наоми Рис Бухвальд вынесла решение, согласно которому президент США Дональд Трамп не может блокировать пользователей на своей странице в сети микроблогов Twitter. Решение было вынесено судьей 23 мая.

Трамп и Twitter

По мнению судьи, президент Трамп, блокируя пользователей на своей странице в Twitter (в основном он делает это за негативные комментарии), нарушает конституцию США.

«Мы придерживаемся мнения, что аккаунт @realDonaldTrump — это интерактивное пространство, где многие пользователи напрямую получают доступ к сообщениям президента. И, согласно доктрине, принятой Верховным судом, такое пространство является «публичным форумом», и блокировка истцов на основании их политических взглядов является дискриминацией и нарушает Первую поправку (защита свободы слова и самовыражения — ИА REGNUM )», — сказала судья Наоми Рис Бухвальд.

Интересы администрации в суде представлял департамент юстиции США. Его представитель отстаивал точку зрения, согласно которой Трамп имеет право на выбор аудитории для собственных площадок в социальных сетях.

Представитель департамента юстиции США заявил, что Белый дом не удовлетворен решением и будет апеллировать к вышестоящим судебным инстанциям.

Напомним, в марте 2018 года несколько пользователей Twitter, которым был закрыт доступ к странице Трампа в соцсети в связи с политической полемикой, подали иск против президента и его администрации.