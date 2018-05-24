Москва, 24 мая, 2018, 09:12 — ИА Регнум. «Гупёшка»

Цитата из трейлера к фильму «Гупёшка» реж. Влад Фурман. 2017. Россия Гупешка

Встретились как-то у подъезда не очень молодая женщина Тамара с мусорным пакетом и не очень молодой мужчина Паша с бутылкой вина. Разговорились. И вышло так, что Паша оказался у Тамары в гостях. Между тем, у Тамары есть муж Лёня, красавец и умница, по мнению супруги. Тамару же расчудесный Лёня зовет Гупёшкой — есть такая неприхотливая аквариумная рыбка.

Классическая и банальная история с адюльтером? А вот и нет. Адюльтера не будет. Романтики тоже. Фильм режиссера Влада Фурмана снят по одноименной пьесе Василия Сигарева, драматурга, весьма немилосердного к своим героям и человечеству в целом. Зрителя ждет погружение в мрачный психологический абсурд в серых тонах, в который его заставят поверить. Что чувствует аквариумная рыбка, которую медленно варят заживо?

Актриса Неля Попова, сыгравшая безответную Тамару-Гупёшку, получила приз за лучшую женскую роль на фестивале кинодебютов «Движение»

"Хан Соло: Звездные войны. Истории»

Вселенная «Звездных войн» с самого начала создавалась «на вырост» во всех направлениях — ее первый фильм был обозначен как четвертый, а значит, путешествие в прошлое было просто неизбежно, ну, а создавать сиквелы сами голливудские боги велели. А после сиквелов приходит время «приквело-вбоквелов». Не одними же джедаями и ситхами с их пафосными заморочками жива далекая галактика. Стоит рассказать и о тех, кому не было написано на роду владеть Силой, а потому пришлось полагаться на хитрость, ловкость, смекалку и везение.

Фильм режиссера Рона Ховарда («Код Да Винчи», «Нокаут», «Игры разума») рассказывает о молодых годах знаменитого контрабандиста Хана Соло и его верного мохнатого спутника Чубакки.

«Черновик»

У каждого современного человека есть множество личных связей и опознавательных знаков, при помощи которых он встраивается в общество, а общество признает его своей частью. Адрес, телефон, документы, дружба, любовь, семейный круг… Но если вдруг это все начнет исчезать, рассыпаться, растекаться туманом и ты — уже взрослый и вроде бы успешный дядя — окажешься словно бы в безвоздушном пространстве? Тут впору завыть от отчаяния, словно изгнанный из стаи волк.

Москвич Кирилл, дизайнер компьютерных игр «с именем», внезапно обнаружил, что его не существует. Он нигде не числится, его никто не помнит и не узнает, а в его квартире живут чужие люди. Безумная ситуация получает свое не менее безумное объяснение, когда с Кириллом связываются из параллельного мира. Отныне ему, стертому из своей жизни, придется отвечать за судьбу целой вереницы разных, но в чем-то похожих миров, которым угрожает смертельная опасность.

Фильм по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко снял режиссер Сергей Мокрицкий.

«Круги дьявола»

Не водись с подозрительными сектантами, а то однажды взвоешь. В прямом смысле слова. Герой фильма Кевина Гротерта (в оригинале он называется «Шакалы») был слишком неосторожен, а потому теперь родным приходится его выручать из рук (или когтей?) жуткой секты, чьи адепты пытаются подражать хищным животным. Но вскоре семейству самому оказывается нужна помощь, которая вряд ли придет вовремя. Электричество гаснет, и во тьме вокруг дома начинают кружить двуногие звери, выискивающие жертву…

Довольно банальный триллер от участника франшизы «Пила».

"Секса не будет!!!»

Ох уж эти «предки»! Так и норовят поломать весь кайф своим не по годам зрелым чадам! Героини режиссерского дебюта Кэй Кэннон, три подружки, собираются как следует оторваться на выпускном. Но все три семейства поставили своей задачей сделать так, чтобы вступление во взрослую жизнь не стало для них в погружением с головой в пучину греха. Ради этого родители шалуний, объединившись, проявят максимум выдумки и изобретательности. Но дочурки тоже настроены решительно. Кто победит?

«Садко»

Молодой новгородец Садко не только хорош собой и смел, но, самое главное — на гуслях играет — заслушаешься! Вот только любовь свою единственную до сих пор не встретил. Может быть, суженая ждет его на дне моря-океана? Ну и что, что у нее рыбий хвост… Но Садко предстоят отнюдь не только романтические прогулки, пирушки и развлечения, ведь он нежданно-негаданно оказывается героем древнего пророчества, по которому ему предстоит одолеть могущественную злую ведьму и пробудить от сна Морского Царя! Та еще задачка, к тому же враг тоже знает о пророчестве и не дремлет!

Новый мультфильм студии «Мельница» снят по мотивам известной русской былины, которая уже была экранизирована в 1952 году режиссером Александром Птушко.

«Распрекрасный принц»

Проклятия бывают разные — кого-то превращают в лягушонка, так что бедняге приходится попрыгать в поисках принцессы, которая согласится его поцеловать. Судьба принца Филиппа Распрекрасного на первый взгляд куда более завидна — его прокляли еще во младенчестве, но подросший малый от своего проклятия не страдает, он им наслаждается. Дело в том, что он обречен влюблять в себя всех встречных девиц. Даже те из красавиц, кто не одинок, бросают своих кавалеров ради одной его улыбки. Понятно, что брошенные отнюдь не в восторге. Вокруг зачарованного красавчика сгущаются тучи, да и проклятие гласит, что если до полного совершеннолетия Филипп не встретит истинную любовь, то с ним самим и со всем королевством случится нечто ужасное. И приходится сердцееду отправляться в путь-дорогу…