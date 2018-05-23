Вашингтон, 23 мая, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты скорее откажутся от переговоров с Северной Кореей, чем пойдут на уступки и «плохую сделку», 23 мая передает агентство Reuters.

Mark Taylor Майк Помпео

«Плохая сделка — это не вариант. Американский народ рассчитывает на то, что мы сделаем это правильно. Если на кону переговоров не будет правильной сделки, мы предпочтем с уважением их покинуть», — говорится в заявлении Помпео Палате представителей Конгресса США.

Напомним, в середине мая Северная Корея заявила о приостановке переговоров с Южной Кореей и возможном отказе от переговоров между лидером страны Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. КНДР «не видит смысла» в обсуждении одностороннего отказа от ядерного оружия.