Аддис-Абеба, 24 мая, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Международные переговоры по мирному урегулированию в Южном Судане, проходившие под эгидой Организации по развитию восточной Африки (IGAD), закончились провалом, 23 мая передает агентство Reuters.

UK Department for International Development Беженцы в Южном Судане

Согласно заявлению IGAD, в ходе обсуждений в столице Эфиопии было предпринято «несколько попыток сократить разрыв между позициями сторон», однако они оказались тщетными.

Напомним, конфликт в Южном Судане между правительственными войсками президента Сальвы Киира и повстанцами Риека Мачара с 2013 года унес десятки тысяч жизней. Третья часть населения страны, около трех миллионов человек, бежала от войны в сопредельные государства.