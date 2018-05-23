Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 00:02 — ИА Регнум. В Северной столице в четверг, 24 мая, начинается XXII Петербургский международный экономический форум, который собрал 15 тыс. участников из 100 стран мира. С 24 по 26 мая в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» участники встретятся за круглыми столами и на панельных сессиях под общим девизом «Создавая экономику доверия».

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2018

Обычно ПМЭФ проходит в середине июня, но в этом году он был передвинут на май, чтобы не совпадать по времени с чемпионатом мира по футболу, семь матчей которого пройдут в Петербурге.

На церемонии открытия ПМЭФ-2018 выступят первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, зампред КНР Ван Цишань, президент ЦАР Фостин Аршанж Туадера, зампред совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис, а также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Важнейшим событием станет пленарное заседание 25 мая, на второй день форума, когда традиционно к собравшимся обратится с речью президент России Владимир Путин. Кроме того, в главном заседании поучаствуют президент Франции Эммануэль Макрон, вслед за которым в Петербург прибыли около 40 топ-менеджеров крупных французских компаний. Ожидается, что российский и французский лидеры проведут переговоры на полях ПМЭФ.

Вместе с Путиным и Макроном на сцене форума окажутся премьер-министр Японии Синдзо Абэ, с которым Путин также встретится в субботу, и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Модератором выступит главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

На полях форума обсудят экономическое сотрудничество России с США, Африкой, Индией, Финляндией, Францией, Японией и Италией, поговорят о ситуации на Дальнем Востоке и в Арктике. Всего программа насчитывает более 90 мероприятий, в которых примут участие до 40 инвестфондов из 20 стран. Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что собирается подписать контракты об инвестициях с азиатскими и европейскими партнерами.

Добавим, ранее губернатор Георгий Полтавченко заявил, что Петербург намерен заключить на форуме до 40 различных соглашений. Так, ожидается подписание контракта в сфере фармацевтики объемом около 1 млрд рублей, а также соглашение со Сбербанком об участии в городском проекте «Единая карта петербуржца».

Помимо деловой программы, участников ждет и развлекательная. Музей Фаберже организовал благотворительный вечер с выступлением пианистки Миры Евтич и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в Эрмитаже подготовили концерт «Выдающиеся голоса XXI века», который открывает музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга».

KGallery по случаю ПМЭФ торжественно открывает выставку «Космос. Истории людей», а в Михайловском театре гостей ждет прием с участием пианиста Бориса Березовского.

Президентская библиотека 25 мая дает благотворительный гала-концерт с участием солиста Мариинского театра Владимира Галузина и виолончелиста Сергея Ролдугина.

Пианист Денис Мацуев выступит на Новой сцене Мариинского театра с оркестром Дрезденской государственной капеллы, в то время как на основной сцене Мариинского готовят гала-концерт к 200-летию Мариуса Петипа.

Традиционно гостей форума пригласили и на губернаторский прием, который пройдет 26 мая на Дворцовой площади и завершится гала-концертом «Классика на Дворцовой».