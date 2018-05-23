Вашингтон, 23 мая, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск объявил о намерении создать сервис, пользователи которого смогут оценивать правдивость материалов в СМИ, а со временем сформировать рейтинг отдельных журналистов. Назвать новый сервис планируется «Pravda».

Heisenberg Media Илон Маск

"Намереваюсь создать сайт, на котором публика сможет оценивать правдивость любой статьи и с течением времени отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации», — написал Маск 23 мая в своём микроблоге в Twitter.

По замыслу Маска, сайт должен быть защищён от ботов, а также «находить и разоблачать любого, кто распространяет дезинформацию при помощи армии ботов».

На своей странице Илон Маск разместил форму для голосования, предложив своим подписчикам высказаться «за» или «против» его инициативы. На данный момент в голосовании приняли участие более 68 тысяч пользователей, 88% из которых поддержали предложение.