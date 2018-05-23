Экс-главу Марий Эл суд оставил в СИЗО до 13 июля
Москва, 23 мая, 2018, 23:07 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова до 13 июля. Также продлен арест директора ООО «Телекомпания 12 регион» Наталии Кожановой.
Таким образом, апелляционная жалоба стороны защиты на продление сроков содержания обвиняемых под стражей была оставлена без удовлетворения, сообщает РАПСИ.
Напомним, экс-глава Марий Эл был задержан 13 апреля 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Фигурантами дела также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.
По версии следствия, Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
В ходе расследования в отношении Маркелова возбуждено еще два уголовных дела — по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Маркелов неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья в СИЗО. По его словам, в условиях камеры у него нет возможности двигаться, что провоцирует обострение заболевания. Экс-глава республики говорил, что страдает от болезни Бехтерева.
Кроме того, до настоящего времени ему не разрешают встречаться с сыном, несмотря на ходатайство Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.