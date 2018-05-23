Москва, 23 мая, 2018, 23:07 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова до 13 июля. Также продлен арест директора ООО «Телекомпания 12 регион» Наталии Кожановой.

Mari-el.gov.ru Леонид Маркелов

Таким образом, апелляционная жалоба стороны защиты на продление сроков содержания обвиняемых под стражей была оставлена без удовлетворения, сообщает РАПСИ.

Напомним, экс-глава Марий Эл был задержан 13 апреля 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Фигурантами дела также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.

По версии следствия, Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В ходе расследования в отношении Маркелова возбуждено еще два уголовных дела — по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Маркелов неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья в СИЗО. По его словам, в условиях камеры у него нет возможности двигаться, что провоцирует обострение заболевания. Экс-глава республики говорил, что страдает от болезни Бехтерева.

Кроме того, до настоящего времени ему не разрешают встречаться с сыном, несмотря на ходатайство Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.