Нью-Йорк, США, 23 мая, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН одобрил поездку делегации высокопоставленных лиц Северной Кореи в Сингапур в рамках планируемых переговоров между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, 23 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

В настоящий момент 80 высокопоставленных северокорейских политиков и чиновников находятся под санкциями ООН. С обращением в СБ ООН с просьбой разрешить им прибыть 12 июня для переговоров на высшем уровне между США и КНДР, обратился Сингапур.

Отметим, переговоры между Кимом и Трампом в настоящий момент на грани срыва — в середине мая МИД Северной Кореи объявил о «замораживании» переговоров с Сеулом и заявил, что страна «не видит смысла» в переговорах с Трампом.

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