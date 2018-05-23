Нижний Новгород, 23 мая, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Нижегородский районный суд признал виновным бывшего начальника Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ПФО по п. «а, б, в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное организованной группой, с вымогательством взятки, в крупном размере»), а также по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

За колючей проволокой

Суд установил, что бывший чиновник в 2011—2012 годах, действуя в составе организованной группы со своим заместителем и директором филиала одного из федеральных бюджетных учреждений, получал взятки в виде денег в крупном и особо крупном размере. Всего он обвинялся в 9 эпизодах преступлений.

Общий объем полученных взяток не уточняется.

«Свою вину в совершении преступлений бывший чиновник признал только в последнем слове, перед удалением суда в совещательную комнату», — подчеркнули в прокуратуре.

Согласно приговору суда, экс-чиновник проведет 6 лет в колонии строгого режима с запретом занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также заплатит штраф в размере 300 тыс. рублей.