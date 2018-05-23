Тегеран, 23 мая, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Верховный руководитель Ирана, великий аятолла Али Хаменеи заявил, что не хочет «воевать с Европой», но уверен, что европейские страны подчинятся воле США, 23 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

«Мы не хотим начинать войну с Европой, но эти три страны (Франция, Германия и Великобритания — прим. ИА REGNUM уже показали, что они последуют за Америкой во всех чувствительных вопросах», — заявил Хаменеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая США вышли из «ядерной сделки» 2015 года с Ираном, президент Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции против Ирана и всех его контрагентов. Политики стран ЕС выступили с критикой действия США и намерением «спасти» соглашение.

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