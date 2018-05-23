Самара, 23 мая, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Расходы на подготовку чемпионата мира по футболу в России вдвое превысили объем средств, потраченный на аналогичные мероприятия в Бразилии в 2014 году по данным Transparency International. Масштаб расходов можно объяснить только коррупцией, полагает британская газета The Guardian, подготовившая гид-обзор по России в преддверии мундиаля.

Kremlin.ru Стадион «Фишт». Сочи

«Мы уже привыкли к повторяющемуся круговороту крупных спортивных событий каждые два года, но вновь и вновь подготовка характеризуется повторяющимися историями: растущие в геометрической прогрессии бюджеты, беспокойство, что строительство объектов не будет завершено вовремя, неполадки, бесконечные обещания «наследия». Почти всегда все это случается. Россия, где несколько площадок, как обещают, останутся в наследство командам национальной лиги, вряд ли переломит эту тенденцию», — считает издание.

При всех беспрецедентных тратах вызывает большое сомнение тот факт, что построенные к чемпионату стадионы станут жемчужинами в своих городах, может быть, за исключением Самары.

Существует ограниченный диапазон известных способов проектирования стадионов, поскольку их основные формы стремятся к единообразию из-за необходимости следовать определенным параметрам. Россия-2018 использует большинство из широко используемых подходов к строительству спортобъектов.

Так, к примеру, стадион «Мордовия Арена» только что завершенный в Саранске — это дань уважения Allianz Arena в Мюнхене, которая принимала матчи чемпионата мира в 2006 году. «Те же большие подушки пестрых цветов».

Архитекторы стадиона «Фишт» в Сочи, построенного к зимней Олимпиаде в 2014 году и реконструированного для футбольных игр, отмечали, что вдохновились яйцами Фаберже. Стадион в Волгограде имеет ряд отсылок к знаменитому «Птичьему гнезду» в Пекине — тот же «плетеный корзиночный» вид.

Екатеринбургская арена вызывает смешанные чувства. Его простая форма чаши «достаточно красива, но она необычайно неуклюжа», как и Водный центр в Лондоне. Он также борется с сохранившимся фрагментом старого здания, включенного в новое. Эффект странный, но привлекательный.

Стадионы в основном несколько «комковатые», в которых известные темы смешиваются с распространенным подходом к дизайну, это не похоже на классику, где вряд ли строители стадионов в будущем смогут «украсть» что-то для вдохновения.

Стадион в Самаре самый проблемный с точки зрения логистики, обладает «безумно китчевым» шармом, но со временем он станет любимым зрителями.

«Россия внесла свой вклад в строительство стадионов везде увековечивая тему космоса, возводя что-то грандиозное, но не летающее. «Космос Арена», (стадион в Самаре первоначально планировалось назвать именно так — прим. ИА REGNUM ) построенная в приятном южном городе — Самаре, делает ставку именно на этот внешний вид. Допустимое в мире архитектуры смешение метафор делает стадион похожим на цветок», — говорится в обзоре.

ИА REGNUM напоминает, матчи чемпионата мира пройдут на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске. Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля.

29 мая в Москве в Музее архитектуры откроется выставка «Архитектура стадионов», приуроченная к чемпионату мира. На выставке представлена уникальная коллекция материалов (чертежи и фотографии) о почти вековой истории строительства и проектирования стадионов в СССР. Также посетители увидят раздел, посвященный современным аренам, где будут проводиться матчи ЧМ-2018 — макеты, проекты и фотографии новых и реконструированных стадионов. Выставка завершится 26 августа.