Тегеран, 23 мая, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Высший руководитель Ирана, великий аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не намерена иметь каких-либо отношений с США, 23 мая передает агентство Reuters.

Jennifer Parr Флаг США

«Исламская Республика не может иметь дело с правительством, которое легко нарушает международный договор… и в театральном шоу на телевидении хвастается своим выходом. (Иран) не может иметь дело с Америкой. Зачем? Америка не верна своим обязательствам», — заявил Хаменеи.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из международного соглашения по ядерной программе Ирана. США готовят «самые жесткие в истории» санкции против Ирана и его контрагентов.

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