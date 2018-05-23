Тегеран, 23 мая, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Великий аятолла Ирана Али Хаменеи заявил, что выходу США из соглашения по иранской ядерной программе «нет оправданий», 23 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Иран был привержен сделке. У (США) нет оправданий. МАГАТЭ неоднократно проверяло приверженность Ирана соглашению. Но вы видите, что они легко отменили это международное соглашение», — заявил Хаменеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая США вышли из международного соглашения 2015 года по ядерной программе Ирана. Белый дом и Госдепартамент США готовят новые санкции против Ирана, которые должны стать «самыми жесткими в истории».