Киев, 23 мая, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Основную массу украинских избирателей составляют пенсионеры, желающие продать свой голос, заявил политолог Вадим Карасев 23 мая в эфире телеканала 112.ua

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Политолог отметил, что на избирательные участки ходит в основном не молодежь, а бедные люди и пенсионеры с консервативными взглядами:

Для них выборы — это как бы месть. Не выбор политиков, а месть властям за ту политику, которую проводит по отношению к старшим возрастным категориям любая власть в Украине. Не только эта, которая отличилась, конечно, особо. Поэтому пенсионеры и старые люди голосуют у нас из-за чувства мести.

Вадим Карасев назвал электоральные предпочтения украинских пенсионеров «потребительским голосованием», основным мотивом которого является желание продать свой голос, если не напрямую, то за обещание краткосрочного повышения пенсии.

На вопрос ведущего, удастся ли завлечь на избирательные участки молодежь, Карасев заявил, что это маловероятно, поскольку украинская молодежь голосует территориальным перемещением:

А зачем ей голосовать за политическую силу с невнятной программой, лучше просто поехать в Европу учиться и жить?

Комментарий Вадима Карасева касался результатов недавнего опроса Международного республиканского института (IRI), проведенного по заказу Агентства США по международному развитию (USAID).

Исследование показало, что менее трети украинцев в возрасте от 18 до 35 лет планируют участвовать в следующих выборах, а в будущее Украины верит всего 20% опрошенных молодых людей.