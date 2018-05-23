Рим, 23 мая, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла выдал сегодня, 23 мая, мандат на формирование правительства республики профессору юриспруденции, профессиональному адвокату Джузеппе Конте.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Италии

Известно, что кандидатуру Конте в качестве нового премьер-министра Италии предложили лидеры двух партий — «Движение «5 звезд» и «Лига Севера», которые должны войти в будущее коалиционное правительство. Этот кабинет уже окрестили «правительством перемен». Правда, в Италии правительства меняются довольно часто.

Официально премьер-министром Конте станет после ряда предусмотренных процедурой шагов. Сперва он должен дать официальное согласие на формирование нового кабинета, затем он обязан представить президенту состав своего правительства.

После этого пройдёт церемония принесения присяги и символическая передача церемониального колокольчика, звоном которого открываются заседания итальянского совета министров. Передаст Конте этот колокольчик предыдущий премьер-министр Паоло Джентилони.

Законную власть кабинет Конте получит после голосования в парламенте о доверии.

Все эти мероприятия пройдут в ближайшие дни.

Напомним, нынешнее коалиционное правительство в Италии формируется уже 80 дней с момента завершения очередных парламентских выборов, на которых ни одна из политических сил не получила весомой поддержки избирателей. В итоге «Движение «5 звезд» (бесцветная популистская политическая сила, основанная комиком Белле Грилло в 2009 году) и «Лига Севера» (итальянская правая политическая партия, выступающая за предоставление северным итальянским провинциям независимости и образование самостоятельного государства Падания со столицей в Милане) заключили своеобразный «контракт» для формирования коалиционного правительства.