Калининград, 23 мая, 2018, 22:08 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился в Федеральную антимонопольную службу по поводу роста цен на горючее. Об этом глава российского эксклава сообщил сегодня, 23 мая, в комментариях в своем блоге.

Топливо

«Цены на топливо серьезно выросли, мы уже обратились в ФАС с просьбой проанализировать причины и обоснованность такого роста», — написал он в сервисе Instagram.

По данным регионального правительства, средняя стоимость литра бензина в Калининградской области на 2 рубля превышает показатели по Северо-Западу. Например, цена на самый ходовой вид бензина — АИ-92 — уже превышает 42 рубля. Для сравнения — в декабре 2017 года литр бензина АИ-92 не переходил психологическую отметку — 40 рублей, держась в районе 38−39 рублей.

В январе 2017 года в территориально изолированной от России Калининградской области был отмечен самый высокий в стране рост цен на бензин.

Сегодня же тему высоких цен на топливо поднял вице-премьер России Дмитрий Козак. В интервью телеканалу «Россия-24» федеральный чиновник заявил, что принято решение снизить акцизы на бензин на 3000 рублей, а на дизтопливо — на 2000 рублей на тонну.

«Это, по нашим оценкам, стабилизирует ситуацию на рынке «, — сказал Козак.

По данным Росстата, средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла до 41,28 рубля за литр.