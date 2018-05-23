Тегеран, 23 мая, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Великий аятолла Ирана Али Хаменеи заявил, что действиям президента США Дональда Трампа, разорвавшего ядерное соглашение, «нет оправданий», и предупредил о незавидной участи американского лидера, 23 мая передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кожура. Обама. Трамп

«Нынешний президент США встретит ту же участь, что и его предшественники… он исчезнет из истории», — заявил Хаменеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Трамп вывел США из «ядерной сделки» 2015 года и заявил о новых санкциях против Ирана. 21 мая госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что санкции против Ирана станут «самыми жесткими в истории».