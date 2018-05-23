Пермь, 23 мая, 2018, 21:57 — ИА Регнум. В одном из многоквартирных домов в Перми прогремел взрыв. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Пермскому краю.

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Сообщается, что информация о взрыве и последовавшем после него возгорании поступила в МЧС сегодня около 22:35 по местному времени (20:35 по московскому времени). Уточняется, что взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Свиязева.

По предварительным данным, речь идёт о взрыве бытового газа. По меньшей мере один человек погиб, ещё пять получили ранения.

Информация уточняется.