Каир, 23 мая, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Лига арабских государств (ЛАГ) заявила о прекращении всех видов сотрудничества с Гватемалой в ответ на решение латиноамериканской страны перенести израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим вслед за США, 23 мая передает агентство Reuters.

Audun Lysbakken Иерусалим

Напомним, решение Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим вызвало резкую критику ЛАГ, ОИС, ООН и большинства мировых лидеров. Открытие посольства 14 мая сопровождалось кровопролитием в секторе Газа — от пуль израильских военных погиб 61 человек.

Гватемала стала второй после США страной мира, решившейся на перенос посольства в Иерусалим — президент Гватемалы Джимми Моралес открыл посольство в Иерусалиме 16 мая. Третьей страной 21 мая стал Парагвай.