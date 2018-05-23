Челябинск, 23 мая, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Центральный районный суд Челябинска постановил отправить в СИЗО известного на территории города криминального авторитета Рахмана А. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

U.S. Air Force Арест

На аресте Рахмана настаивало следствие. Его обвиняют в вымогательстве. Представители следствия пояснили суду, что этот гражданин ранее был неоднократно судим и имеет непогашенную судимость. Также он состоит на административном надзоре, который постоянно нарушает.

Кроме того, следователь предположил, что на свободе Рахман сможет совершать преступления, а также давить на потерпевшего и свидетелей.

Обвиняемый и его адвокат возражали против ареста и просили иную меру пресечения. Но суд занял сторону следствия. Рахман взят под стражу до 22 июля 2018 года.

Задержан он был 22 мая. По информации полиции, он вымогал деньги у одного из бизнесменов, а взамен обещал покровительство. Сейчас ему грозит до семи лет колонии.