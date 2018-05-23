«Привет из 90-х»: в Челябинске арестован криминальный авторитет
Челябинск, 23 мая, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Центральный районный суд Челябинска постановил отправить в СИЗО известного на территории города криминального авторитета Рахмана А. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.
На аресте Рахмана настаивало следствие. Его обвиняют в вымогательстве. Представители следствия пояснили суду, что этот гражданин ранее был неоднократно судим и имеет непогашенную судимость. Также он состоит на административном надзоре, который постоянно нарушает.
Кроме того, следователь предположил, что на свободе Рахман сможет совершать преступления, а также давить на потерпевшего и свидетелей.
Обвиняемый и его адвокат возражали против ареста и просили иную меру пресечения. Но суд занял сторону следствия. Рахман взят под стражу до 22 июля 2018 года.
Задержан он был 22 мая. По информации полиции, он вымогал деньги у одного из бизнесменов, а взамен обещал покровительство. Сейчас ему грозит до семи лет колонии.