Вашингтон, 23 мая, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что точная дата его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном будет названа на следующей неделе, то есть после 27 мая, передаёт The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диктор

«Мы узнаем о Сингапуре на следующей неделе», — сказал главы Белого дома, не исключив при этом, что саммит может состояться и 12 июня, как было запланировано ранее.

Напомним, в середине мая Пхеньян объявил о «заморозке» двустороннего диалога с Южной Кореей из-за совместных американо-южнокорейских военных учений, а также пригрозил отменить встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа, которые должна состояться 12 июня в Сингапуре.

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