Ярославль, 23 мая, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин задержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области. Он отправлен в изолятор временного содержания.

Областная дума Павел Дыбин

Завтра, 24 мая, следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Из всех возможных видов — домашнего ареста, подписки о невыезде и заключения под стражу для него выбрали самую строгую меру — заключение под стражу. Что решит суд — покажет время. Напомним, 39-летний депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере»). Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

По данным следствия, Павел Дыбин в 2017 году получил от представителя коммерческой организации деньги в размере свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей за отказ от участия подконтрольных ему организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов.