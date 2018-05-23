Дамаск, 23 мая, 2018, 21:09 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента Российской Федерации Александр Лаврентьев встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает сирийское агентство SANA.

Kremlin.ru Башар Асад

В ходе встречи сирийский лидер в очередной раз подтвердил, что руководство и народ России являются партнёрами Сирии в борьбе с терроризмом. В свою очередь Лаврентьев отметил, что недавняя встреча Асада с президентом России Владимиром Путиным придала российско-сирийским отношениям новый импульс в различных областях сотрудничества.

Напомним, 17 мая президент Асад всего на несколько часов прилетел в Сочи, где в резиденции «Бочаров ручей» прошли его переговоры с российским лидером Путиным. По итогам этой встречи Путин рассказал, что он согласовал с Асадом дальнейший совместный план по борьбе с терроризмом и с террористическими образованиями в Сирийской Арабской Республике.

По словам президента России, стороны отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути, и пришли к выводу, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса.