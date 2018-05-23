Челябинск, 23 мая, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Прокуратуру Челябинской области скоро возглавит первый заместитель регионального прокурора Виталий Лопин. Комитет регионального парламента законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению уже одобрил его кандидатуру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания.

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31 мая состоится заседание областного парламента, на котором, скорее всего, и утвердят Лапина. В повестке дня вопрос значится вторым. А докладчиком записан председатель комитета Анатолий Брагин, кстати, бывший прокурор области.

Кандидатуру Лапина предложил генеральный прокурор Юрий Чайка. При этом сейчас прокуратуру возглавляет Александр Кондратьев, назначенный в 2015 году. Судьба его неизвестна. Издание Ura.ru сообщает, что возможно его направят в Хакасию. Однако в повестке ближайшего заседания республиканского Верховного совета, запланированного на 1 июня, вопросы о прокурорах не значатся.

О Лопине известно, что он родился в Челябинске в 1970 году. С Южным Уралом связана и вся его трудовая биография. В прокуратуре Металлургического района Челябинска он прошёл путь от следователя до районного прокурора. С 2008 по 2017 год был заместителем областного прокурора, а сейчас является уже первым заместителем.