Душанбе, 23 мая, 2018, 21:02 — ИА Регнум. В международном розыске по линии Интерпола по запросу Москвы разыскиваются 28 граждан Таджикистана — членов террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает сегодня, 23 мая, Таджикское телеграфное агентство.

ИА REGNUM

По данным источника, разыскиваемые в большинстве своем обвиняются в подготовке террористических актов, организации каналов переброски боевиков в зону ведения боевых действий в Сирии, а также в распространении идей запрещенных религиозных организаций во время пребывания на территории России.

Как отмечает ТаджикТА, несколько дней назад в красный список международной полиции попал 32-летний таджикистанец Абдушахид Турсунов (он же Абу Саид), перебравшийся из России в Сирию в 2014 году.

Известно, что Турсунов обвиняется в терроризме и у себя на родине. По данным следствия, он планировал покушение на президента Таджикистана Эмомали Рахмона во время его рабочей поездке в Вахдат в сентябре 2015 года. Двое по этому делу уже осуждены — Изатулло Фузайлов и Дилафруз Холова, которая при посредничестве Абушахида Турсунова пыталась выйти на связь с экс-командиром ОМОН МВД Таджикистана Гулмуродом Халимовым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Таджикистан разыскивает через Интерпол 2 528 своих граждан, которые подозреваются в совершении особо тяжких преступлений. Большинство из них — подозреваемые в членстве в террористических и экстремистских организациях.