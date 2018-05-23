Лондон, 23 мая, 2018, 21:01 — ИА Регнум. После недавнего подъема выше $80 за баррель мировые цены на нефть пошли вниз — в настоящий момент Brent торгуется по цене $79,12 за баррель, 23 мая передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК. Нефть

«Кажется, что любой подъем выше 80 долларов сейчас вызывает интерес к продаже. Это потенциально может привести нас к консолидации где-то на уровне $77,5 или даже $75», — прокомментировал журналистам изменение нефтяных цен представитель Saxo Bank Оле Хансен.

В значительной степени на цену повлияла информация о росте запасов сырой нефти в США. На настроения нефтяных трейдеров также могли повлиять опасения, что ОПЕК решит повысить добычу нефти в ответ на ожидаемые ограничения для Ирана и Венесуэлы.