Тбилиси, 23 мая, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Сакребуло (горсовет) Тбилиси приняло окончательное решение о переименовании площади Революции Роз в площадь Первой Республики, сообщает 23 мая издание «Новости Грузии» со ссылкой на главу городской комиссии по наименованию и символике Тинатин Ниблошвили.

jagermesh Площадь Революции Роз. Тбилиси. Грузия

По её словам, соответствующее решение Сакребуло будет представлено на ближайшем заседании. Против этого решения выступают оппозиционные партии «Национальное движение» и «Европейская Грузия». Оппозиционные депутаты уже заявили, что не будут принимать участия в заседании.

Напомним, площадь в начале проспекта Руставели была построена в 1983 году и носила название площадь Республики, в честь Грузинской Советской Социалистической Республики. В 2005 году по инициативе бывшего президента Михаила Саакашвили она стала называться площадь Революции Роз.