BBC: Порошенко заплатил около полумиллиона долларов за встречу с Трампом
Киев, 23 мая, 2018, 20:57 — ИА Регнум. От 400 до 600 тысяч долларов получил личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн за организацию первой встречи между американским лидером и президентом Украины Петром Порошенко, сообщила 23 мая в своем расследовании британская телерадиокомпания BBC.
По данным журналистов, Коэн не был зарегистрирован как лоббист, представляющий интересы Украины, как того требует законодательство США.
Как рассказал высокопоставленный офицер разведки в администрации президента Украины, Коэна пришлось привлечь, поскольку зарегистрированные лоббисты и украинское посольство в Вашингтоне не смогли договориться о чём-то большем, чем о проведении короткой встречи и фото с Трампом. В то же время Порошенко требовал встречи более высокого уровня, которую можно было бы выдать за «переговоры».
Представители украинской стороны вышли на Коэна через еврейскую благотворительную организацию в штате Нью-Йорк. В итоге он получил сумму в размере 400 тысяч долларов. Источник в Киеве утверждает, что плата за встречу с Трампом составила 600 тысяч долларов.
Напомним, скандальная встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа состоялась во второй половине июня 2017 года. Президент Украины назвал ее «полноценной и детальной». Он заявил, что успел убедиться в твердой поддержке Вашингтона, обсудил программу реформ, урегулирование конфликта на востоке Украины и сотрудничество двух стран в военно-технической сфере. Порошенко особенно подчеркнул, что ему удалось встретиться с Трампом раньше, чем президенту России Владимиру Путину.
В то же время многие усомнились в правдивости слов украинского президента. Журналисты отметили, что мероприятие длилось около получаса и было заявлено как встреча Дональда Трампа с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, компанию которому составили вице-президент Майк Пенс и президент Украины Пётр Порошенко. Депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко назвал такой формат встречи «полным позором для страны».