Киев, 23 мая, 2018, 20:57 — ИА Регнум. От 400 до 600 тысяч долларов получил личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн за организацию первой встречи между американским лидером и президентом Украины Петром Порошенко, сообщила 23 мая в своем расследовании британская телерадиокомпания BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным журналистов, Коэн не был зарегистрирован как лоббист, представляющий интересы Украины, как того требует законодательство США.

Как рассказал высокопоставленный офицер разведки в администрации президента Украины, Коэна пришлось привлечь, поскольку зарегистрированные лоббисты и украинское посольство в Вашингтоне не смогли договориться о чём-то большем, чем о проведении короткой встречи и фото с Трампом. В то же время Порошенко требовал встречи более высокого уровня, которую можно было бы выдать за «переговоры».

Представители украинской стороны вышли на Коэна через еврейскую благотворительную организацию в штате Нью-Йорк. В итоге он получил сумму в размере 400 тысяч долларов. Источник в Киеве утверждает, что плата за встречу с Трампом составила 600 тысяч долларов.

Напомним, скандальная встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа состоялась во второй половине июня 2017 года. Президент Украины назвал ее «полноценной и детальной». Он заявил, что успел убедиться в твердой поддержке Вашингтона, обсудил программу реформ, урегулирование конфликта на востоке Украины и сотрудничество двух стран в военно-технической сфере. Порошенко особенно подчеркнул, что ему удалось встретиться с Трампом раньше, чем президенту России Владимиру Путину.

В то же время многие усомнились в правдивости слов украинского президента. Журналисты отметили, что мероприятие длилось около получаса и было заявлено как встреча Дональда Трампа с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, компанию которому составили вице-президент Майк Пенс и президент Украины Пётр Порошенко. Депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко назвал такой формат встречи «полным позором для страны».