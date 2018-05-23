Калининград, 23 мая, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Накануне масштабных учений НАТО в Балтийском море береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион» приступили к несению боевого дежурства по охране Калининградской области.

Штаб БФ «Бал» в деле

Как сообщили сегодня, 23 мая, корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтфлота, для базирования комплексов полностью подготовлена инфраструктура, в частности, техника оборудована новейшими тенто-мобильными укрытиями.

«Теперь береговые ракетчики приступили к несению боевого дежурства по охране и обороне морских границ и побережья Калининградской области», — сообщили в штабе.

Кроме того, на одном из полигонов в Калининградской области началось тактическое учение ракетного соединения 11-го армейского корпуса Балтийского флота. На позициях боевые расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» отработали нормативы по маскировке боевых машин, РХБ-защите и противодиверсионные мероприятия.

Штаб БФ «Бастион» на калининградском побережье Балтики

Напомним, накануне в литовский порт Клайпеда прибыли первые корабли НАТО, чтобы принять участие в крупнейших в этом году морских учениях «Балтопс-2018». Всего ожидается заход в Литву 37 военных кораблей из 15 стран НАТО.

Маневры стартуют 3 июня в Балтийском море, в них будет задействовано около 4 тыс. военных моряков Североатлантического альянса.