Киев, 23 мая, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, профильный комитет верховной рады рассмотрел законопроект «О национальной безопасности Украины». Ко второму чтению в документ внесено до 1 тыс. поправок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позолоти

Так, депутат от фракции «Оппозиционный блок» (бывшая Партия регионов от которой избирался четвертый президент Украины Виктор Янукович) Евгений Балицкий заявил, что фракция еще не определилась с голосованием за законопроект «О национальной безопасности Украины». Свою позицию по документу фракция согласует 24 мая.

«Сегодня мы находимся под внешним управлением. Это понимает каждый… Мы находимся под внешним воздействием. Наши стандарты в сфере управления государством и армией будут переводиться под стандарты НАТО. В принципе, это правильный путь, потому что у НАТО надо брать лучшее. Я против вступления в НАТО, но я за то, чтобы система была более совершенна… Лучшие вещи нужно брать у коммунизма, социализма, капитализма…, НАТО, ЕС…», — сказал Балицкий 23 мая в эфире канала «112 Украина».

Кроме того, депутат от фракции «Самопомощь», член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Тарас Пастух сообщил, что после доработки законопроект о нацбезопасности претерпел значительные изменения. По его словам, на украинских военных возложат дополнительные функции, что негативно отразится на их боеспособности.

«Документ, который внес президент, в основном рассматривал национальную безопасность с точки зрения военного компонента. Это то, что мы сегодня имеем на востоке или риски, которые могут возникнуть в будущем, связанные с применением оружия. В то же время документ, который есть сегодня, он значительно больший и комплексный. Мы должны рассматривать вопрос национальной безопасности с точки зрения экономики, экологии… У военных появился ряд предостережений из-за удвоения функций. А в ВСУ такого не может быть. Там должна быть четкая команда, один командир и один исполнитель», — добавил Пастух.

Как сообщалось, ранее Рада в первом чтении поддержала за основу президентский законопроект № 8068 «О национальной безопасности Украины». Документ предусматривает, что объем расходов на финансирование развития оборонно-промышленного комплекса Украины должен составлять не менее 0,5% ВВП и не менее 5% ВВП в год на секторы безопасности и обороны. Кроме того, документ определяет движение Украины в НАТО и ЕС. В тексте законопроекта прописаны условия функционирования государства в условиях военного конфликта и военного положения. Министром обороны Украины и его заместители будут гражданскими лицами (не военными как сейчас).