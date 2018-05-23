Душанбе, 23 мая, 2018, 20:39 — ИА Регнум. За первые четыре месяца 2018 года в Таджикистане добыто 268 тыс. тонн угля, что на 28 тыс. тонн больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает ИА «Авеста» со ссылкой на данные министерства промышленности и новых технологий страны.

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Несмотря на то, что указанный объем включает в себя также и остатки от прошедшего отопительного сезона 2017−2018 гг, которые находятся в хранилищах ТЭЦ, количество добытого твердого топлива удовлетворяет только 12% предварительных потребностей страны. В 2018 году потребности промышленных предприятий оценены в 920 тыс. тонн, бюджетных организаций — в 57,2 тыс. тонн, для работы ТЭЦ «Душанбе-2» и котельных будет необходимо 1,245 млн тонн угля.

В минпроме отмечают, что в указанный период в связи с сезонной деятельностью работали только пять угледобывающих предприятий из 18.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Таджикистане было добыто 1,7 млн тонн угля. Этот показатель стал для страны очередным рекордом — на 400 тысяч тонн больше, чем за 2016 год.

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