Москва, 23 мая, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Короткометражный пилотный эпизод нового мультфильма про попугая Кешу планируется выпустить до конца 2018 года. Об этом 23 мая сообщила PR-директор киностудии «Союзмультфильм» Анна Усачёва, передаёт телеканал RT.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». Реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. СССР Попугай Кеша

Как сообщается, главным автором проекта станет Александр Курляндский — автор сценария мультфильма «Возвращение блудного попугая». Также в работе над фильмом согласился принять участие Геннадий Хазанов, который озвучивал попугая Кешу в старых сериях популярного мультфильма.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в «Союзмультфильме» сообщили, что в случае успеха пилотного эпизода киностудия запустит в производство сериал — продолжение истории о попугае Кеше, а затем и полнометражный фильм.