Калининград, 23 мая, 2018, 20:17 — ИА Регнум. В Калининградской области задержаны восемь выходцев из республик Средней Азии, причастных к деятельности террористического сообщества «Джамаат Таухид валь-Джихад» (запрещенная в РФ организация). Как сообщили сегодня, 23 мая, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ, исламисты проводили в российском эксклаве вербовочную работу в интересах эмиссаров «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация), чьим структурным подразделением является «Джамаат…».

Стоп-кадр видео ФСБ Момент задержания одного из исламистов

"Двое из задержанных посредством закрытых каналов в популярных коммуникационных приложениях, в том числе мессенджере Telegram, поддерживали контакт с непосредственными участниками незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирийской Арабской Республики», — подчеркнули в ведомстве.

Во время обысков обнаружены и изъяты компьютеры, средства сотовой связи, содержащие пропагандистские видеоматериалы террористов, и банковские карты, возможно, используемые в преступной деятельности.

Также оперативники выяснили, что задержанные поддерживают связь с иностранным гражданином, выехавшим в 2016 году с территории Калининградской области в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.

В настоящее время в отношении двух задержанных решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности), трех задержанных — по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).

В отношении остальных задержанных иностранных граждан приняты административные меры по их выдворению в страны исхода.