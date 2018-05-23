Ереван, 23 мая, 2018, 20:04 — ИА Регнум. В настоящее время на стадии судебного разбирательства имеется ряд уголовных дел, которые можно сделать предметом обсуждения из-за изменения ситуации в Армении. Об этом сегодня, 23 мая, в парламенте заявил генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

По его словам, в результате изменения ситуации лицо или преступление, совершенное им, перестают быть опасными для общества или их опасность уменьшается.

Артур Давтян сделал это заявление в ответ на вопрос одного из депутатов о том, почему генеральный прокурор не уходит в отставку, учитывая тот факт, что люди ему не доверяют: в частности, когда премьер-министр Никол Пашинян утверждает, что в стране есть политические заключенные, а генпрокурор отрицает это.

«Думаю, что в этом зале мы не будем обсуждать индивидуальные случаи. Но при таких обстоятельствах мы должны иметь поведение соответствующего лица, которое покажет, что изменение ситуации привело к изменению в вопросе его опасности. Мы готовы обсудить, какие проблемы и в каких правовых рамках могут найти новые решения в контексте изменения ситуации. Мы открыты для такого обсуждения. Разумеется, в ближайшее время мы сами инициируем некоторые такие обсуждения», — заявил генеральный прокурор.

Он разъяснил, что есть уголовные дела, когда люди готовились к массовым беспорядкам, предъявляли претензии к государству, к конкретному должностному лицу, а сегодня этого должностного лица нет.

Новое правительство Армении во главе с Николом Пашиняном ставит перед собой ряд первоочередных задач, одной из которых является решение вопроса с политзаключенными.