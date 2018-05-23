Ярославль, 23 мая, 2018, 20:06 — ИА Регнум. 23 мая в Ярославле открылся Международный турнир по художественной гимнастике «Ярославская весна». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской федерации художественной гимнастики.

Yarregion.ru Открытие соревнований «Ярославская весна»

Турнир включен в официальный календарь соревнований FIG (Международная федерация гимнастики) наряду с чемпионатом и Кубком мира, этапами серии Гран-При.

В 2018 году ожидается участие около 500 спортсменок в возрасте от 6 до 20 лет из 16 стран мира: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Италии, Кипра, Кубы, Литвы, Люксембурга, Монако, Перу, Сирии, Франции, Южной Кореи, Узбекистана, Эстонии. Россию представляют более 20 регионов, в числе которых Краснодарский край, Республика Крым, Москва, Мурманская область и многие другие. Также на соревнованиях выступают и воспитанницы ярославской школы.

Почётной гостьей стала первая в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная абсолютная чемпионка мира и Европы Евгения Канаева.

«Очень рада присутствовать на вашем празднике, это потрясающие соревнования для детей, которые могут себя проявить, научиться, набраться опыта. Хочу пожелать всем здоровья, успехов, удачи и любить свое дело», — сказала на открытии Евгения Канаева.

Соревнования пройдут с 23 по 26 мая 2018 в «Атланте» — спортивно-оздоровительном комплексе ОАО «Славнефть — ЯНОС». Крупнейшее предприятие Ярославля уже не первый год оказывает финансовую поддержку организаторам в проведении этого международного турнира.