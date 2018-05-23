Париж, 23 мая, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Франция и Саудовская Аравия заявили о проведении 27 июня в Париже совместной конференции по гуманитарной ситуации в Йемене, 23 мая передает агентство Reuters.

Rod Waddington Таиз, Йемен

«В настоящее время мы работаем над тем, как организовать эту конференцию с разными партнерами, Йеменом и Организацией Объединенных Наций», — сообщила журналистам пресс-секретарь МИД Франции Агнес фон Мюлл.

Напомним, жертвами войны между «правительственной коалицией» Саудовской Аравии и правительством хуситов в Йемене с 2014 года стали более 10 тыс. человек, миллионы жителей страны стали беженцами.