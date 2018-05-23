Москва, 23 мая, 2018, 19:55 — ИА Регнум. От пользователей Instagram 23 мая поступают жалобы на проблемы с доступом к сервису. Об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.

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Согласно данным портала, в течение дня проблемы наблюдаются у пользователей Instagram в России, Великобритании, Норвегии, Швеции и ряде других стран Европы.

В частности, почти половина пользователей Instagram (45%) сообщают о проблемах с загрузкой новостей, у 29% наблюдаются сбои в работе сайта сервиса, ещё 25% пользователей не могут войти в приложение.

Администрация сервиса пока не прокомментировала ситуацию.