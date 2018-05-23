Душанбе, 23 мая, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Совет улемов исламского центра Таджикистана обвинил правительство Ирана в дестабилизации ситуации в Афганистане, Омане, Ираке и Сирии и обострении обстановки в Таджикистане. Об этом говорится в заявлении совета, опубликованном 23 мая на официальном сайте.

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«Мы знаем одно: если Иран увидит в этом хоть малейшую пользу, то сразу начнет играть ведущую роль в дестабилизации любого региона, возложив это на врагов ислама и мусульман», — говорится в заявлении.

Совет обвинил Тегеран в поддержке запрещенной в республике партии исламского возражения Таджикистана (ПИВТ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Духовенство одобрило митинг возле здания посольства Ирана в Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая у посольства Ирана в Таджикистане прошел несанкционированный митинг против политики Тегерана в отношении ПИВТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В мероприятии приняли участие около 50 человек. Митинг продлился около часа.