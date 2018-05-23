Ярославль, 23 мая, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Депутат ярославской областной думы Павел Дыбин обвиняется в получении денег в размере 1 миллион 400 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Областная дума Павел Дыбин

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего депутата Ярославской областной думы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

По данным следствия, Павел Дыбин в 2017 году получил от представителя коммерческой организации деньги в размере свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей за отказ от участия подконтрольных ему организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Санкция ч. 8 ст. 204 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Павел Дыбин пока не задержан.