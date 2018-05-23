Вашингтон, 23 мая, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американским властям необходимо продолжить предпринимать шаги против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление Помпео сделал сегодня, 23 мая, на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

Gazprom.ru «Северный поток»

«Мы должны продолжить прилагать усилия против «Северного потока — 2», чтобы он не состоялся. Мы не можем допустить большой зависимости ЕС от российских энергоресурсов», — сказал Помпео.

Он пояснил, что, по мнению Вашингтона, зависимость стран Евросоюза от энергоресурсов России «делает их возможности противостоять» российской стороне ограниченными.

Помпео уверен, что у США есть различные варианты, с помощь которых возможно снизить эту зависимость стран ЕС от России. По всей видимости, Помпео имеет в виду навязывание евросоюзным странам дорогого американского сжиженного природного газа (СПГ) вместе дешевого российского трубопроводного газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США не скрывают тот факт, что они противодействуют проекту газопровода «Северный поток — 2» и другим подобным российским проектам.