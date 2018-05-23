Ташкент, 23 мая, 2018, 19:46 — ИА Регнум. В рамках широкомасштабных оперативных мероприятий прокуратурой Узбекистана выявлено 1099 фактов незаконного оборота иностранной валюты, в качестве вещественных доказательств изъято $1,35 млн и 3,2 млрд сумов ($400 тыс.), сообщили 23 мая в генеральной прокуратуре республики.

Валюта

В ведомстве добавили, что в 2018 году органами прокуратуры выполнена работа по расширению налоговой базы, выявлению фактов ухода от налогов, пресечению легализации преступных доходов. С начала 2018 года выявлено 20 773 нарушения, раскрыто 1361 преступление и возбуждено 1354 административных дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Ташкенте генеральная прокуратура Узбекистана и секретная служба США подписали соглашение, направленное на совместную борьбу против финансовых преступлений.